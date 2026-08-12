Devlet yaraları 1.5 yılda sardı 663 konut, 128 dükkân yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu. İşyerleri ile çok sayıda ev su altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Selin ardından TOKİ, 1.5 yıl içinde ilçede 663 konut ve 128 dükkân inşa etti. Selin tahrip ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları yenilendi ve genişletildi.

KURUM: ZORU BAŞARDIK

Büyük felaketin 5. yıldönümünde sosyal medya hesabından Bozkurt'tan güncel görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikâyesi... Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık. Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, işyeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan Bozkurtlu vatandaşlar ise duygularını şu cümlelerle anlattı:

FURKAN ÜNAL: O süreçte her gün bakanları görüyorduk. Çalışmalar hiç durmadığı için aşırı bir güven vardı. Yeni evler verildi, kentleşme daha güzel oldu, dere büyütüldü ve köprüler yapıldı. Elektriğinden altyapısına kadar her şey tek tek düşünüldü.

SULTAN KÜTÜK: Başka bir şehre gitmeyi hiç düşünmedim, çünkü buranın toparlanacağına inandım. Çok şükür devletimiz burayı bu şekilde bırakmadı ve hızla toparladı. Eskisinden de güzel oldu.

MEHMET KORKUT: Daha iyisi nasıl yapılacak? Evler yapılmış, köprüler yapılmış, yollar yapılmış. Yeni bir şehir kuruldu, evler sıfırdan yapıldı.

NAZLI ERSÖZ: Yıkılan yerlerin yenisi yapılırken çok daha planlı ve güzel bir şekilde yapıldı. Şu an eskisine göre daha modern ve daha düzenli oldu diyebiliriz. Hem doğayla iç içe hem de daha güzel bir Bozkurt var. Kaybedilenleri geri getiremeyiz ama ilçemizin şu anki hali gayet güzel.