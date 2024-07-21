Haberler Yaşam Haberleri Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Araçlar sahte ruhsatla sisteme dahil edildi
Giriş Tarihi: 21.7.2024 09:37 Son Güncelleme: 21.7.2024 09:48

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Araçlar sahte ruhsatla sisteme dahil edildi

Ankara’da araç sahipleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sahte evrak düzenleyen ve araçları sahte ruhsatlarla sisteme dahil eden şebeke, bu yolla devleti milyonlarca Türk lirası zarara uğrattı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Araçlar sahte ruhsatla sisteme dahil edildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan suç örgütünü ortaya çıkardı. Yürütülen operasyon sonucunda, 242 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. Operasyon kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAHTE RUHSATLA SİSTEM DAHİL EDİLDİ

Şüphelilerin, araç sahipleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sahte evrak düzenledikleri ve araçları sahte ruhsatlarla sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Yapılan Araç Tescil belgelerinin resmi kontrollerden geçmediği ve usulsüz olarak düzenlendiği belirlendi. Şüphelilerin bu yolla devlete milyonlarca Türk lirası zarar verdiği tespit edildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Araçlar sahte ruhsatla sisteme dahil edildi
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