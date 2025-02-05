Devletimiz büyüklüğünü gösteriyor: Nurdağı’nda yaralar sarılıyor

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, başka bir ülkede böylesine büyük bir afet yaşansa sonrası felaket olurdu. Burada ilk günden itibaren çadır, ikinci haftada itibaren konteyner, 45 gün içinde de ilk evler teslim edilmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas, biz de yerelde aynı hassasiyeti vatandaşımıza hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Depremde nüfus ve yapı stokuna oranla bölgedeki en ağır kaybı Nurdağı ilçesinin aldığını söyleyen Erciyas da ilçe halkına büyük felaketi unutturmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Köy köy, kapı kapı gezerek depremzedelere ulaşmaya çalışan, haftanın bir günü de halk günü uygulamasıyla sorunları ve ihtiyaçları olan vatandaşları kaymakamlık binasında dinleyerek sorunlarına anında çözüm buluyor. Depremde, Nurdağı ilçesinde 2 bin 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, binaların da yüzde 80'inin yıkıldığını anlatan Erciyas, "Çok büyük bir afet yaşadık. Başka yerde olsa sonrası ayrı bir felaket olurdu ama devletimiz burada hem geçici barınma yerleri hem de kalıcı konutların inşa edilmesinde çok hızlı davrandı. Burada köy evleri 45 gün içinde yapılarak sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla teslim edildi. Hala da hem kırsal hem de merkezde hak sahipleri için konutlar yapılmaya devam ediyor. Nurdağı ilçemizde 5 bin 900 hak sahibi var. Toplamda 7 bin 400 konut yapılacak. Bu yılın sonunda inşallah hepsi bitirilip teslim edilecek. Bunların 3 bini bitirildi, 2 bini teslim edildi. Merkezde 3 bin 500, köylerde de bin konutun inşaatı devam ediyor" dedi.

Hem toplu konutların hem de köy evlerinin bu konuda büyük bir tecrübe sahibi olan TOKİ tarafından güvenli yaşam alanları olarak inşa edildiğine dikkat çeken Erciyas, "TOKİ bu konuda marka ve güven unsuru olmuş. Toplu konutlar çok sağlam yapılıyor, depremde de bunu gördük zaten. Köy evlerini de onlardan daha sağlam yapılıyor. 600-800 metrekare arasında alanları var. Her evde en az 18 ton demir kullanılıyor. İlçemiz önemli tarım arazilerine sahip, vatandaşlarımızı bu evlerde güven içinde yaşayarak tarımsal faaliyete de önemli katkılar sunuyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son depremzede evine girene kadar herkesin sahada olacağını ısrarla vurguladığını anımsatan Erciyas, "Biz de yerelde devletimizin şefkatli yüzünü göstermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın en ufak sorununa bile anında müdahale ederek çözüyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda yoğun bir mesai sarf ediyor. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz, ayrıca haftada bir gün de halk günü yaparak vatandaşımızı dinleyip ilgili kurumla irtibata geçerek sorunlarını ivedilikle çözüyoruz" dedi.