Devletimize güvendik bize saray gibi ev verdi

Hatay'da yeni inşa edilen köy evlerine kavuşan depremzedeler mutluluklarını SABAH'la paylaştı:Devletimize her zaman güvendik. Daha küçük ev beklerken kocaman bir eve sahip olduk. Evi görünce gözlerimize inanamadık. Ailenin en büyüğü annem olduğu için sürekli misafirlerimiz geliyor, her gelen misafir yeni yuvamıza hayran kalıyor. Bu Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu, çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşına her zaman sahip çıkan Cumhurbaşkanımız iyi ki var.En büyük hayalim, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı görmek. Her gün sabah-akşam tespih çekerek ona dua ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde saray gibi bir evde yaşıyorum.