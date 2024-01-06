Haberler Yaşam Haberleri ‘Devletin bütünlüğüne kast edeni korumak teröre destek olmaktır’ Ankara 2 No’lu Baro’dan Can Atalay kararı açıklaması
Giriş Tarihi: 6.1.2024 11:31 Son Güncelleme: 6.1.2024 11:51

‘Devletin bütünlüğüne kast edeni korumak teröre destek olmaktır’ Ankara 2 No’lu Baro’dan Can Atalay kararı açıklaması

Ankara 2 No’lu Baro tarafından Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararının ardından, yapılan açıklamada, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast eden edenleri korumak, teröre destek olmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Devletin bütünlüğüne kast edeni korumak teröre destek olmaktır’ Ankara 2 No’lu Baro’dan Can Atalay kararı açıklaması

Ankara 2 No'lu Baro tarafından Anayasa Mahkemesi tarafından Can Atalay hakkında verilen karara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararlar ile toplumda bir nevi 'süper temyiz mahkemesi' olduğu şeklinde algı oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Bilinmelidir ki; AYM, bireysel başvuru yolu ile norm denetimi yapamaz, kanun hükmünü iptal edemez, bu hükümden kaynaklı ihlal tespitinde bulunamaz hele Anayasa'nın bir maddesini değerlendirme dışı bırakamaz. Anayasa 83/2 maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının istisnası yine Anayasanın 14. Maddesidir" denildi.

'KARAR HUKUKİ OLARAK YOK HÜKMÜNDEDİR'

Devletin bölünmez bütünlüğüne kast edenleri korumanın teröre destek olmak olduğu belirtilen açıklamada, "Anayasanın 14. maddesini uygulanamaz kabul ederek verilen karar hukuki olarak yok hükmündedir, siyasi olarak da devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenleri korumak, teröre destek olmaktır. Hukuken yok hükmünde olan bir karara uyulamayacağına dair Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir. Ankara 2 No'lu Barosu olarak, yargısal aktivizme karşı duruşumuzu sürdürüyoruz ve hukukun kötüye kullanılmasına her daim karşı çıkacağımıza dair taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Bu sapıklığın adı var mı?
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Haftanın notları: Direnenler insan kalacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Devletin bütünlüğüne kast edeni korumak teröre destek olmaktır’ Ankara 2 No’lu Baro’dan Can Atalay kararı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA