‘Devletin bütünlüğüne kast edeni korumak teröre destek olmaktır’ Ankara 2 No’lu Baro’dan Can Atalay kararı açıklaması

Ankara 2 No'lu Baro tarafından Anayasa Mahkemesi tarafından Can Atalay hakkında verilen karara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararlar ile toplumda bir nevi 'süper temyiz mahkemesi' olduğu şeklinde algı oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Bilinmelidir ki; AYM, bireysel başvuru yolu ile norm denetimi yapamaz, kanun hükmünü iptal edemez, bu hükümden kaynaklı ihlal tespitinde bulunamaz hele Anayasa'nın bir maddesini değerlendirme dışı bırakamaz. Anayasa 83/2 maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının istisnası yine Anayasanın 14. Maddesidir" denildi.



'KARAR HUKUKİ OLARAK YOK HÜKMÜNDEDİR'

Devletin bölünmez bütünlüğüne kast edenleri korumanın teröre destek olmak olduğu belirtilen açıklamada, "Anayasanın 14. maddesini uygulanamaz kabul ederek verilen karar hukuki olarak yok hükmündedir, siyasi olarak da devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenleri korumak, teröre destek olmaktır. Hukuken yok hükmünde olan bir karara uyulamayacağına dair Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasaya uygun, hukuk çerçevesinde tam ve eksiksizdir. Ankara 2 No'lu Barosu olarak, yargısal aktivizme karşı duruşumuzu sürdürüyoruz ve hukukun kötüye kullanılmasına her daim karşı çıkacağımıza dair taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.