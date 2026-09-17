Devletin şefkat çatısı günden güne büyüdü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, her çocuğun bir aile ortamında büyümesi ve kadınların sosyal hayatta korunması amacıyla yürüttüğü aile odaklı hizmet modellerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerinde temel hedef, her çocuğun öncelikli olarak sıcak bir aile ortamında bakımını sağlamak oldu. 2002 yılında yalnızca 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk hizmetten yararlanırken, uygulanan teşvik ve farkındalık çalışmaları sayesinde koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 21 kattan fazla artış göstererek 11 bin 047'ye ulaştı. 2025 yılında hayata geçirilen geçici koruyucu aile modeli de Türkiye geneline yaygınlaştırılarak çocuk koruma sistemine yeni bir ivme kazandırıldı. 2002 yılına kadar toplamda 6 bin 726 çocuk evlat edinme hizmetinden yararlandırılırken; 2002 ile 2026 yılları arasında 14 bin 530 çocuk sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Böylece evlat edinme hizmetinden yararlanan toplam çocuk sayısı 21 bin 256 oldu. Kadınlara yönelik sosyal koruma ve destek ağında da kapasite rekor düzeyde artırıldı. 2002 yılında Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kadın konukevi sayısı sadece 8 iken, açılan 104 yeni merkezle birlikte bu sayı 81 ilde toplam 112'ye çıkarıldı. 2002-2026 döneminde bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden 469 bin 132 kadın ve beraberindeki 277 bin 214 çocuk olmak üzere toplam 746 bin 346 kişi barınma ve koruma hizmeti aldı. Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin biçimde uygulanması amacıyla 2012 yılında 14 ilde pilot uygulama olarak başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 2019'da 81 ile yayıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör