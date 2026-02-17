İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı devre mülk dolandırıcılığı operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca dolandırılan müştekilerin ifadeleri kapsamında, devre mülk nedeniyle zarara uğrayan kişileri hedef alan şüpheliler deşifre edildi.

'REKLAM BEDELİ' DİYEREK DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, herhangi bir maddi karşılığı bulunmayan tapuları yabancı şahıslara yüksek kâr vaadiyle satacaklarını beyan ettikleri, "reklam bedeli" adı altında sözleşme düzenleyip bir internet sitesi üzerinden satış yapılacağı yönünde mağdurları ikna ettikleri ve bu yöntemle dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 şüpheliden 3'ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen arama, el koyma ve gözaltı işlemleri sonucunda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.