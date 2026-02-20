Devre mülk dolandırıcılığı operasyonu yeni gelişme! 9 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, müşteki devre mülk nedeniyle zarara uğrayan kişileri hedef alan bir yapılanma deşifre etti. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, herhangi bir maddi karşılığı bulunmayan tapuları yabancı şahıslara yüksek kâr vaadiyle satacaklarını beyan ettikleri, "reklam bedeli" adı altında sözleşme düzenleyerek mağdurları ikna ettikleri ve bu yöntemle dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bir internet sitesi üzerinden satış yapılacağı vaadiyle mağdurlardan para talep ettikleri tespit edilmişti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 18 Şubat Çarşamba Günü İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 şüpheliden 3'ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen arama, el koyma ve gözaltı işlemleri sonucunda 1'i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER; 9 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuk serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.