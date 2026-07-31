Devre mülk sahiplerini hedef alan şebekeye operasyon! "Yabancı yatırımcıya satacağız" dediler, milyonluk vurgun yaptılar

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, devre mülk sahiplerini hedef aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEVRE MÜLK SATIŞI VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, "gayrimenkul alım-satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri" adı altında şirketler kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine taşınmazlarını yabancı yatırımcılara yüksek bedelle satabileceklerini vaat ettikleri, bu kapsamda mağdurlardan vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında çeşitli ödemeler talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SÖZLEŞMELERİN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturmada, şüphelilerin faaliyetlerini yasal bir görünüm altında yürütmek amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan mağdurlardan para aldıktan sonra kendileriyle irtibatı kestikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüphelinin çok sayıda mağduru bu yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Temmuz'da Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında işlem yürütülen 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yürütülen ifade ve diğer adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.