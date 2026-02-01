Devrilen otobüs Tekirdağ’dan 16 yolcu almış

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu Kömürlü Kavşağı'nda, ıslak zeminde virajı alamayarak devrildi. Kazada, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan binen 16 yolcunun yolculuk boyunca güzergâh üzerindeki illerde araçtan inip inmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yolcu listeleri ve kamera kayıtları üzerinden detaylı inceleme yürütüldüğünü bildirdi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Tekirdağ'dan yola çıkan yolcuların yakınları ise gelecek resmi açıklamaları endişeyle bekliyor.