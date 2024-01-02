Devrilen otobüste can pazarı: 4 ölü 31 yaralı

İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, dün saat 06.30 sıralarında Akçadağ ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Bu sırada arkadan gelen İ.A.'nın kullandığı kamyon da otobüse çarptı. Kazada, otobüs yolcularından, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Süleyman Savaş Evliyagil ile Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti. öldüğü kazada, biri ağır 31 kişi de yaralandı. Biri ağır 31 yaralı ise bölgedeki hastanelerde tedavi altınaalındı.Malatya'daki diğer kazada da R.Ç. yönetimindeki otomobil, B.C.B.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Adana'nın Feke ilçesinde ise Ahmet Çatalkaya (49), 30 Aralık'ta arkadaşını ziyarete gittikten sonra kayboldu. Çatalkaya'nın otomobili 40 kilometre mesafedeki Tahtalıköprü mevkisinde uçurumu yuvarlanmış halde buldu. Çatalkaya'nın kaybolduğu gün hayatını kaybettiği belirlendi.