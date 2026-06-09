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Giriş Tarihi: 9.06.2026 05:22

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolünü yitirdiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Mehmet Türkay (66), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi
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Nevşehir'deki kaza, saat 18.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyünde meydana geldi. Mehmet Türkay'ın tarlasını sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Türkay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kozaklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NEVŞEHİR

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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi
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