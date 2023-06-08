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Giriş Tarihi: 8.6.2023 21:33 Son Güncelleme: 8.6.2023 21:39

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki çiftçi Mevlüt Dalbulak hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Salihli'ye bağlı Poyrazdamları Mahallesi, Kaledibi Kızıldüz mevkiinde Mevlüt Dalbulak (61) yönetimindeki 35 AIM 367 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki Dalbulak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Dalbulak'ın cansız bedeni, jandarma incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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