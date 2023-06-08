Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Salihli'ye bağlı Poyrazdamları Mahallesi, Kaledibi Kızıldüz mevkiinde Mevlüt Dalbulak (61) yönetimindeki 35 AIM 367 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki Dalbulak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Dalbulak'ın cansız bedeni, jandarma incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.