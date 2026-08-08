Dezenformasyona geçit yok

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Giriş Tarihi: 8.08.2026

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) Iğdır'da düzenlediği 13. Dijital Medya Çalıştayı'na katıldı. Bakan Gürlek, ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan sosyal medya düzenlemesiyle dezenformasyon, hakaret, iftira ve özel hayatın ihlaline yönelik yeni tedbirler getirileceğini söyledi. Ekim ayında yeni düzenlemelerin geleceği bilgisini veren Bakan Gürlek, "Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon ve bilgi kirliliği var; insanlar birbirine iftira atıyor, özel hayatları ifşa edip yalan haber yayıyor. Bu konuda yeni adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#IĞDIR #AKIN GÜRLEK

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