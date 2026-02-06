Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 6 Şubat depremlerinin 3. yılında yeniden hatırlattı! "Bir yalan, kaç cana sebep olabilir?"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma, "Bir yalan, kaç cana sebep olabilir?" notu düşüldü.

DMM, "Asrın Felaketi'nin 3. yılında; dezenformasyonun enkaza ve yıkıma, doğru bilginin umuda ve dayanışmaya yol açtığını unutmayalım... 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.