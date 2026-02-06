Haberler Yaşam Haberleri Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 6 Şubat depremlerinin 3. yılında yeniden hatırlattı! "Bir yalan, kaç cana sebep olabilir?"
Giriş Tarihi: 6.02.2026 11:10 Son Güncelleme: 6.02.2026 11:12

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda 6 Şubat Depremleri sonrası asrın felaketine ilişkin yapılan dezenformasyon ve yanlış bilgi kirliliğini hatırlattı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma, "Bir yalan, kaç cana sebep olabilir?" notu düşüldü.

DMM, "Asrın Felaketi'nin 3. yılında; dezenformasyonun enkaza ve yıkıma, doğru bilginin umuda ve dayanışmaya yol açtığını unutmayalım... 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.

