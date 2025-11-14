DGS 2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM akademik takvimi ile 2026 DGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak?

Önlisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, lisans programlarına geçiş yapmak için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de sınav tarihleri ve başvuru süreci ÖSYM takvimiyle ilan edildi. Peki, DGS 2026 ne zaman gerçekleştirilecek ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
DGS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı oturumu 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Adayların sınav günü ve saati ile ilgili detaylar ÖSYM'nin resmi duyurularında yer alacaktır.