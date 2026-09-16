Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 16.09.2026 07:22

DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmelerin tarihini araştırmaya başladı. 2026 DGS ek tercih takvimiyle ilgili ÖSYM’den gelecek açıklama yakından takip ediliyor.

DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
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DGS ek tercih döneminde adayların tercih işlemlerini hangi tarihler arasında ve nasıl yapacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanların yanı sıra başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları da ortaya koyacak. Adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe ilişkin resmi duyuruyu bekliyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 DGS ek tercih tarihlerini henüz resmi olarak ilan etmedi. Ana yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından üniversitelerin boş kontenjanları kesinleşecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasını takiben ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz, tercih sürecinin başlayacağı gün ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları, tercih şartları gibi kritik detaylar netlik kazanacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
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