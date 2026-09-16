DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

DGS ek tercih döneminde adayların tercih işlemlerini hangi tarihler arasında ve nasıl yapacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanların yanı sıra başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları da ortaya koyacak. Adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe ilişkin resmi duyuruyu bekliyor.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 DGS ek tercih tarihlerini henüz resmi olarak ilan etmedi. Ana yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından üniversitelerin boş kontenjanları kesinleşecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasını takiben ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.