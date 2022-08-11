DGS Hemşirelik taban puanları 2022: Hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2022 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri hemşirelik oldu. Bu noktada ''Hemşirelik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2022 DGS Hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…