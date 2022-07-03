DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS'de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. Sınav günü, saati ve süresi gibi detaylar da netlik kazandı. Peki DGS ne zaman? 3 Temmuz 2022 ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte DGS sınavına dair tüm bilgiler