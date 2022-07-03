Haberler Yaşam Haberleri DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2022 ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 07:19 Son Güncelleme: 3.7.2022 07:20

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2022 ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2022 ÖSYM ile DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce gerçekleştirilen DGS ne zaman sorusu yanıt buldu. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş belgesini temin ettiler. Sınava katılım sağlayacak adayların yanı sıra yakınları da sınavın başlangıç saati ve süresini merak ederek ‘’ÖSYM ile 2022 DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Temmuz 2022 DGS'nin saati ve sınavla ilgili merak edilenler…

DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS'de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. Sınav günü, saati ve süresi gibi detaylar da netlik kazandı. Peki DGS ne zaman? 3 Temmuz 2022 ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte DGS sınavına dair tüm bilgiler

DGS SINAVI BUGÜN DÜZENLENİYOR!

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzla tüm bu detayları adayların bilgisine sunmuştu...

DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.

DGS HAKKINDA

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

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