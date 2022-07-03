DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS'de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. Sınav günü, saati ve süresi gibi detaylar da netlik kazandı. Peki DGS ne zaman? 3 Temmuz 2022 ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte DGS sınavına dair tüm bilgiler
Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzla tüm bu detayları adayların bilgisine sunmuştu...
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.
ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!
DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.