Haberler Yaşam Haberleri DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 7.8.2025 15:41

DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz’da gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, sınavın ardından sonuçlara odaklandı. Sayısal ve sözel bölümlerin yer aldığı sınav sonrası, değerlendirme süreci başlarken gözler ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimiyle netlik kazandı. Temmuz ayında uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi takvim üzerinden paylaştı.

Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz