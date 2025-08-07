DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimiyle netlik kazandı. Temmuz ayında uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.
ÖSYM, 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi takvim üzerinden paylaştı.
Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.