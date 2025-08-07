DGS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimiyle netlik kazandı. Temmuz ayında uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.