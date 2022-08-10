Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları 2022 açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:57

DGS sonuçları 2022 açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları için sorgulama işlemleri başladı. Adaylar her gün DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularına yanıt aramaya başladı. DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. İşte, DGS sonuçları 2022 açıklaması!

DGS sonuçları 2022 açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor! Kritik saatlere girilmişken adaylar "DGS sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuç zamanı! Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtlar…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

Sonuçların belirtilen tarihte sabah saatlerinde açıklanmaıs bekleniyor.

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

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DGS sonuçları 2022 açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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