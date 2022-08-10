DGS sonuçları 2022 açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor! Kritik saatlere girilmişken adaylar "DGS sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuç zamanı! Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtlar…