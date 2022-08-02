DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!

DGS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ardından bir sonraki adım tercih işlemleri olacak. Dikey geçiş yapmak isteyen adaylar hedefledikleri üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuruda bulunacak. DGS sınav sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinde sık sık ziyaret edilmeye başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hakkında merak edilenler…
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı 2022 sonuç tarihi 12 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Erken açıklanması ihtimaline karşın adaylar sorgulamalarına devam ediyor.
Peki, DGS 2022 sonuçları erken açıklanır mı?
DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarının erken açıklanması Dikey Geçiş için de ihtimali kuvvetlendirdi.
Böylece sorgulamalar başladı.