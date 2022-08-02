DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!

DGS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ardından bir sonraki adım tercih işlemleri olacak. Dikey geçiş yapmak isteyen adaylar hedefledikleri üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuruda bulunacak. DGS sınav sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinde sık sık ziyaret edilmeye başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hakkında merak edilenler…