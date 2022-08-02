Haberler Yaşam Haberleri DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:42

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!

DGS sınav sonuçları Ağustos ayının gelmesiyle birlikte geri sayıma başladı. Dikey Geçiş Sınavı 2022, bu yıl da 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak ya da açıköğretimden örgün eğitime geçmek isteyen öğrenciler için gerçekleşti. Şimdi adaylar ÖSYM sınav takvimi üzerinde yanıt arıyor: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM ile DGS sonuç tarihi

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!

DGS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ardından bir sonraki adım tercih işlemleri olacak. Dikey geçiş yapmak isteyen adaylar hedefledikleri üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuruda bulunacak. DGS sınav sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinde sık sık ziyaret edilmeye başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hakkında merak edilenler…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2022 sonuç tarihi 12 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Erken açıklanması ihtimaline karşın adaylar sorgulamalarına devam ediyor.

Peki, DGS 2022 sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarının erken açıklanması Dikey Geçiş için de ihtimali kuvvetlendirdi.

Böylece sorgulamalar başladı.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ardındaki adım tercih dönemi olacak. Yine ÖSYM sistemi ile gerçekleşecek tercihler için henüz net bir tarih verilmedi. Sonuç haftasından sonraki hafta tercihlerin başlaması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA