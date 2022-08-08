DGS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre; Temmuz ayında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, Ağustos ayının ikinci haftası açıklanacak. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, şimdiden ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuç sorgulama işlemlerine başladı. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM ile 2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...
2022 DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS tercih kılavuzunda yükseköğretim kontenjanları, puan türü, okul kodları yer alacak. 2021 yılına ait DGS taban puanları verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.