DGS sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler Temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Sınavın ardından yapılacak değerlendirmelerin ardından DGS sınav sonuçları erişime açılacak. Peki; DGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.