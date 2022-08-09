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Giriş Tarihi: 9.8.2022 23:15

DGS sonuçları açıklanıyor… DGS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

DGS sonuçları için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. ÖSYM takvimine göre; Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Adayların sonuç belgesinde; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı gibi bilgiler yer alacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? DGS sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasında.

DGS sonuçları açıklanıyor… DGS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

DGS sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler Temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Sınavın ardından yapılacak değerlendirmelerin ardından DGS sınav sonuçları erişime açılacak. Peki; DGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

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DGS sonuçları açıklanıyor… DGS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından duyurulacak!
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