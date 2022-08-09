Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 07:57

DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için kritik saatlere girildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile bu isteklerini yerine getiriyor. Temmuz ayında yapılan DGS 2022 için son saatlerdeyiz. DGS sonuçları çok yakında açıklanacak. ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevabı ÖSYM takvimi ile verdi. Erken açıklanmasını bekleyen adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır sorusu, önlisanstan lisansa geçmek isteyen birçok vatandaş tarafından sıklıkla sorulmakta. Kritik saatlere girildik ve DGS sonuçları çok yakında açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı'na temmuz ayında giren vatandaşlar, artık mutlu sona yaklaşmış durumda. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini yapmaya başladılar bile. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ile 2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı!

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM DUYURDU!

ÖSYM akademik takvime bakıldığında Dikey Geçiş Sınavı'nın 12 Ağustos günü açıklanacağı görülüyor. Böylece Cuma günü adaylar GS sonuçlarına kavuşabilecek. Adayların sonuç belgesinde:

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA