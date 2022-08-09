DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır sorusu, önlisanstan lisansa geçmek isteyen birçok vatandaş tarafından sıklıkla sorulmakta. Kritik saatlere girildik ve DGS sonuçları çok yakında açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı'na temmuz ayında giren vatandaşlar, artık mutlu sona yaklaşmış durumda. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini yapmaya başladılar bile. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ile 2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı!
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM DUYURDU!
ÖSYM akademik takvime bakıldığında Dikey Geçiş Sınavı'nın 12 Ağustos günü açıklanacağı görülüyor. Böylece Cuma günü adaylar GS sonuçlarına kavuşabilecek. Adayların sonuç belgesinde:
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.