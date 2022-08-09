DGS sonuçları açıklanmasına saatler kaldı! ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır sorusu, önlisanstan lisansa geçmek isteyen birçok vatandaş tarafından sıklıkla sorulmakta. Kritik saatlere girildik ve DGS sonuçları çok yakında açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı'na temmuz ayında giren vatandaşlar, artık mutlu sona yaklaşmış durumda. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini yapmaya başladılar bile. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ile 2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı!