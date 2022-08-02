Önlisans mezunu adayların eğitimlerini dört seneliğe tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınav sonuçları ve tercihleri için heyecan dorukta. Temmuz ayında tarihinde düzenlenen sınava binlerce aday katılırken öte yandan ÖSYM'nin verdiği sonuç tarihinin de yaklaşmasıyla "2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru gündemdeki yerini aldı. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…