Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 19:56

DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar DGS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen sınava binlerce kişi katılım sağlarken sonuçların 12 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilgisi duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin bazı sonuçları erkenden erişime açması nedeniyle "DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

DGS sonuçları için gözler ÖSYM’de! 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Önlisans mezunu adayların eğitimlerini dört seneliğe tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınav sonuçları ve tercihleri için heyecan dorukta. Temmuz ayında tarihinde düzenlenen sınava binlerce aday katılırken öte yandan ÖSYM'nin verdiği sonuç tarihinin de yaklaşmasıyla "2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru gündemdeki yerini aldı. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2022 sonuç tarihi 12 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Erken açıklanması ihtimaline karşın adaylar sorgulamalarına devam ediyor.

Peki, DGS 2022 sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarının erken açıklanması Dikey Geçiş için de ihtimali kuvvetlendirdi.

Böylece sorgulamalar başladı.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ardındaki adım tercih dönemi olacak. Yine ÖSYM sistemi ile gerçekleşecek tercihler için henüz net bir tarih verilmedi. Sonuç haftasından sonraki hafta tercihlerin başlaması bekleniyor.

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DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
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