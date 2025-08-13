Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları sorgulama ekranı açılıyor! 2025 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 09:52

2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile tercih işlemlerini bekleyecek. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Daha sonra Dikey Geçiş bölümleri taban puanları, ve kontenjanları ile tercih listeleri oluşturulacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile sonuç tarihi:

2025 DGS sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden yayımlanacak. Diplomalarını lisansa tamamlamak isteyenlerin adayların tercih ettiği sınav temmuz ayında gerçekleşti. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile yapılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için ÖSYM takviminde tarih verildi. Buna göre DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 perşembe günü açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar DGS sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey geçiş bölümlerine tercih başvurusu yapmak isteyen adaylar puanlarını öğrendikten sonra DGS tercih kılavuzunu beklemeye başlayacak. Konuyla ilgili gözler ÖSYM'de olacak.

Geçtiğimiz yıl tercihler eylül ayının ikinci haftasında alınmaya başlamıştı.

