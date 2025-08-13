DGS sonuçları sorgulama ekranı açılıyor! 2025 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2025 DGS sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden yayımlanacak. Diplomalarını lisansa tamamlamak isteyenlerin adayların tercih ettiği sınav temmuz ayında gerçekleşti. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile yapılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?