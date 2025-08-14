DGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş hakkı elde edebilmesi için girilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sonuç heyecanı sürüyor. Binlerce aday, puan ve sıralama bilgilerine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar yerleşme şansı elde edecek. Peki, ÖSYM 2025 DGS sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.
Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. DGS sınav sonuçları erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.
DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.
DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.