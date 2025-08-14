DGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş hakkı elde edebilmesi için girilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sonuç heyecanı sürüyor. Binlerce aday, puan ve sıralama bilgilerine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar yerleşme şansı elde edecek. Peki, ÖSYM 2025 DGS sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?