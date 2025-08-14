Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) | 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.8.2025 07:12 Son Güncelleme: 14.8.2025 07:18

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen önlisans mezunlarının katıldığı sınavın ardından gözler, sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak sonuç ekranına çevrildi. Adaylar, sınav puanları ve başarı sıralarını öğrenerek tercih dönemine hazırlanacak. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş hakkı elde edebilmesi için girilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sonuç heyecanı sürüyor. Binlerce aday, puan ve sıralama bilgilerine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar yerleşme şansı elde edecek. Peki, ÖSYM 2025 DGS sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. DGS sınav sonuçları erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.

2025 DGS TERCİH NE ZAMAN?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

