Haberler Yaşam Haberleri DGS taban puanları 2022 - ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:48

DGS taban puanları 2022 - ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri öncesi binlerce aday üniversite taban puanları araştırmasına çıktı. ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversitelere ilişkin puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları erişime açıyor. Geçtiğimiz gün puanlarına erişim sağlayan dikey geçiş adayları bu noktada “DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi ve tüm detaylar...

DGS taban puanları 2022 - ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi araştırmaları dün açıklanan sonuçlarla beraber hız kazandı. Puanlarını öğrenen adaylar tercih öncesi detayları araştırıyor. Bu noktada ise "DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar merakla bekleniyor. İşte geçmiş yılların yerleştirmelerine göre; DGS taban puanları ve tüm detaylar...

Bu yıl DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, tercihler ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler sonuçların açıklanmasından 4 hafta sonra başlamıştı. Konuyla ilgili resmi bilgi tercih kılavuzuyla beraber adayların bilgisine sunulacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS taban puanları 2022 - ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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