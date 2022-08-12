DGS taban puanları 2022 - ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları listesi araştırmaları dün açıklanan sonuçlarla beraber hız kazandı. Puanlarını öğrenen adaylar tercih öncesi detayları araştırıyor. Bu noktada ise "DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar merakla bekleniyor. İşte geçmiş yılların yerleştirmelerine göre; DGS taban puanları ve tüm detaylar...