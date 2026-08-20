DGS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026 | DGS üniversite tercihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?

2026 DGS üniversite tercihleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu bekleniyor. Kılavuzda kontenjanlar, bölümlere ilişkin özel koşullar ve tercih sürecinin uygulanmasına yönelik bilgiler yer alacak.
2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanları, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.
DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.
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