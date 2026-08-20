Haberler Yaşam Haberleri DGS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026 | DGS üniversite tercihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:08

DGS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026 | DGS üniversite tercihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?

DGS taban puanları ve tercih süreci, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler tercih takvimine ve yayımlanacak kılavuza çevrildi. Adaylar, tercih yapacakları üniversitelerin önceki yıllardaki taban puanlarını inceleyerek başarı sıralamalarına uygun seçenekleri değerlendirmek istiyor.

DGS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026 | DGS üniversite tercihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?
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2026 DGS üniversite tercihleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu bekleniyor. Kılavuzda kontenjanlar, bölümlere ilişkin özel koşullar ve tercih sürecinin uygulanmasına yönelik bilgiler yer alacak.

DGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanları, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2026 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2026 DGS tercih kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversitelerin DGS kapsamında ayıracağı kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanacak.

DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.

DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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DGS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026 | DGS üniversite tercihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?
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