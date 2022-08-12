DGS tercih ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? ÖSYM DGS tercih robotu ve kılavuzu ile dikey geçiş yerleştirme puanları

DGS tercih kılavuzu 2022 ile işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar ÖSYM ile sorularına cevap arıyor. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Okulların öncesinde DGS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS ile tercih robotu…