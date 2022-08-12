DGS tercih ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? ÖSYM DGS tercih robotu ve kılavuzu ile dikey geçiş yerleştirme puanları

DGS tercih kılavuzu 2022 ile işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar ÖSYM ile sorularına cevap arıyor. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Okulların öncesinde DGS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS ile tercih robotu…
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.