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Giriş Tarihi: 12.8.2022 08:57

DGS tercih ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? ÖSYM DGS tercih robotu ve kılavuzu ile dikey geçiş yerleştirme puanları

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz gün adaylarla paylaşıldı. Sırada dikey geçiş tercih işlemleri yer alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar sorgulamalara başladı: DGS tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? DGS tercih robotu ile dikey geçiş taban puanları ve başarı sıralamalarına erişen adaylar tercih tarihlerini bekliyor. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM kılavuzu ile cevaplar…

DGS tercih ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? ÖSYM DGS tercih robotu ve kılavuzu ile dikey geçiş yerleştirme puanları

DGS tercih kılavuzu 2022 ile işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar ÖSYM ile sorularına cevap arıyor. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Okulların öncesinde DGS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS ile tercih robotu…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.

2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih işlemleri öncesinde DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve diğer detayların yer aldığı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı.

Tercihlerin öncesinde gelecek kılavuz adımları takip edilerek işlemler gerçekleştirilecek.

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DGS tercih ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? ÖSYM DGS tercih robotu ve kılavuzu ile dikey geçiş yerleştirme puanları
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