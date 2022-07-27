Dibek Kahvesi Faydaları Nelerdir? Dibek Kahvesi Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir?

Yemeklerin üzerine, dostlarla yapılan muhabbetlerde, ders çalışırken yahut konuk ağırlarken ve bizlere eşlik eden kahvenin ülkemizde birbirinden lezzetli çeşitleri mevcuttur, bunlardan birisi olan dibek kahvesi de tadıldı mı kendisine müptela eden oldukça leziz ve mis kokulu bir kahve türüdür. Bu yazımızda kahve sever okurlarımız için, Hem Doğu Anadolu hem de Ege Bölgesinde yetişen dibek kahvesinin faydaları ve nasıl yapıldığı hakkında detaylara değineceğiz.

Dibek Kahvesi Faydaları

Yumuşak içimi, tadı ve enfes kokusuyla kahve severlerin gönlünü fetheden dibek kahvesi, lezzetti olduğu kadar sağlıklı da bir içecek. Dibek kahve çekirdeklerinin içinde bulunan faydalı yağlar, protein ve E vitamini sayesinde pek çok şeye iyi gelmektedir. Dibek kahvesinin başlıca olarak faydalarını sizler işin şöyle sıralayabiliriz;

Kolesterole Faydası : Her gün düzenli olarak bir fincan dibek kahvesi tüketmek, iyi kolesterolü artırır ve kötü kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

Sindirim Sistemine Faydası: Düzenli olarak dibek kahvesi içildiğinde ya da ağır öğünlerin arkasından sonra içildiğinde, mideyi rahat ettirirken aynı zamanda sindiriminde hızlanmasına ve hazımsızlık problemin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Cilde Faydası : Deriden ölü hücreleri atmak için dibek kahvesi tortusu doğal bir peeling görevi görür.

Halsizliğe Faydası: Günlük bir fincan dibek kahvesi düzenli olarak tüketmek, halsizlik ve zihin yorgunluğunu gidermeye yardımcı olur.

Ayrıca dibek kahvesinin kısaca nelere iyi geldiğini şöyle listeledik;

Kanseri önler.

Parkinson hastalığını önlemeye yardımcı olur.

Safra taşlarını yok eder.

Kolesterolü düşürür.

Ağrı kesici etkisi vardır.

Cildi korumaya yardımcı olur.

Dibek kahvesi hazmı kolaylaştırır.

Ağız kokusunu önler.

Şeker hastalığını önleyici etkisi vardır.

Tüm bu faydalarına yanı sıra, dibek kahvesi bazı kimselerde alerjiye ya da hassasiyete sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için bilhassa kronik rahatsızlığı olan, düzenli ilaç kullanan bireylerin dibek kahvesi tüketmeden evvel, doktoruna danışması önerilmektedir.

Dibek Kahvesi Yapımı

Hazır öğütülmüş şekilde bulunan dibek kahvesi doku ve pişirilme bakımından Türk kahvesine çok benzer. Dibek kahvesi hazırlamak için dibek kahvesi, su ve şeker yeterlidir. Cezvenin içine bir fincan su, bir tatlı kaşığı dibek kahvesi ve isteniyorsa şeker eklenerek kısık ateşte ara ara karıştırılarak pişirilir. Kaynamak üzere olan dibek kahvesi hemen ocaktan alınarak fincana bir kısmı eklendikten sonra, kalanı kaynatılarak eklenir. Bu tarif bir fincan için geçerlidir.