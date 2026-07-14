Dicle Nehri’nde erkek cesedi bulundu

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan cesedin, erkeğe ait olduğu belirlendi. İlk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin tespiti için otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayıp ihbarları araştırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör