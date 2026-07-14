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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:22

Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz halde erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti ve otopsi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Dicle Nehri’nde erkek cesedi bulundu
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Olay, öğle saatlerinde Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Dicle Nehri'nin yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan cesedin, erkeğe ait olduğu belirlendi. İlk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin tespiti için otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayıp ihbarları araştırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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