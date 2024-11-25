Dicle Nehrinde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle 9 günden bu yana Dicle Nehrinde hem havadan hem karadan hem su altı hem üstünde aranan 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yağışlı havaya rağmen devam ediyor.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalarda Şırnak AFAD' tan 8 Arama Kurtarma Teknisyeni, 3 Hava dronu operatörü ve termal kameralı hava dronu. Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç 1 su üstü bot. Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam. Bitlis Emniyet Müdürlüğünden 2 kurbağa Adam. Diyarbakır AFAD 2 Su ustü ekip ve bir bot. Jandarma SAS komando ekibi 6 personel ile Dicle Nehrinde olumsuz hava şartlarına rağmen Arama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca Sazlık, Bataklık, kayalık ve Ağaçlık alanlarda Su altı, Su üstü ve havadan arama çalışmalarını sürdürmeye devam ederken kayıp gençten hala haber alınamıyor.