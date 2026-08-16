Dicle Nehri’nde kaybolan Yeşim’in cansız bedeni bulundu

Olay, öğle saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sulak köyü yakınlarında bulunan Elo Dino Kasrı piknik alanında meydana geldi. Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler müdahale ederek 3 kişiyi sudan çıkardı. Ancak Yeşim İzer suda gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara destek vermek üzere Cizre İtfaiyesi'nden de dalgıç ekipleri olay yerine gönderildi.

Çalışmalara ayrıca Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan Su Altı Arama Kurtarma Timi talep edildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Ilısu HES İşletme Müdürlüğü'nden Ilısu Barajı kapaklarının kapatılarak su debisinin düşürülmesi talep edildi. Bir süre sonra İzer'in cansız bedeni, ekipler tarafından bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.