Didim ve Çeşme’de deniz yaklaşık 300 metre çekildi

Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.

UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİK

Vatandaşlardan Hüseyin Uslu, 41 yıldır ilçede yaşadığını, kuvvetli poyrazın olduğu dönemlerde suda zaman zaman çekilmenin olduğunu fakat böylesi bir tabloyu uzun zamandır görmediğini söyledi.

TABUT BİNA SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİYORLAR

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi'nin ölüme davetiye çıkartması SABAH'ta 19 Ağustos'ta haber olmuştu. Kentsel dönüşümü isteyenler site sakinleri belediyeye bu duruma bugüne kadarel atmadığı atmadığı için isyan etti. Vatandaşlar, "Riskli olarak tescillenmiş tabut binalara belediyenin bugüne kadar neden sessiz kaldığını hala anlamış değiliz. Depremin dışında denize sıfır sitede şimdi de tsunami korkusu yaşıyoruz" dedi.

ACİL UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Santorini Adası başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki depremler sonrasında AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum Sahili'ne acil durumda duyuru yapılacak anons sistemi kurdu. Didim Altınkum'da AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından kurulan anons sistemi devreye girdi. Yalı Caddesi'ndeki denize yakın boş alan üzerinde kurulan sistem, muhtemel tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunacak.

300 METREYE ULAŞTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı. Birçok kuşa ev sahipliği yapan Karşıyaka Azmağı'nda da suların çekildiği gözlendi.

BU KEZ DAHA FAZLA OLDU

Alaçatı Mahallesinde sörf eğitmeni Çağla Kubat, neredeyse her yıl yaşanan su çekilmesinin bu kez daha fazla gözlendiğini söyledi. Bu hafta su çekilmesi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini aktaran Kubat, suyun yeniden eski seviyeye gelmesini beklediklerini ifade etti. Amatör balıkçı Serhat Atlamaz ise çekilmenin ciddi boyuta ulaştığını ve bu durumun tekne balıkçılığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.