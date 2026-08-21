Didim’de zehir tacirlerine dev operasyon: Çiftlikte sentetik hap imalathanesi ele geçirildi

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Ağustos 2026 tarihinde Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 27 dönümlük bir çiftlikte arama gerçekleştirildi.

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI ARAMA YAPILIRKEN ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cenk Bıçakçı'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan ilk aramalarda kaçak tütün üretimi yapıldığı tespit edildi. Aramalarda, 13 şeffaf torba içerisinde yaklaşık 700 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 5 bin 300 adet dolu makaron, 20 bin adet boş bandrollü makaron, 5 adet elektronik kompresörlü sigara sarma makinesi ve 6 adet kompresör ele geçirildi.

1 MİLYON ADET HAP KAPSÜLÜ VE UYUŞTURUCU HAM MADDESİ

Aramaları derinleştiren jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen özel bir makine ve düzenekle karşılaştı. Tesadüfi delil olarak elde edilen bulgular üzerine operasyon genişletildi. Makinenin yer aldığı odada yapılan detaylı incelemelerde; Jelikan variller içerisinde uyuşturucu imalatında kullanılacağı değerlendirilen 70 kilogram hammadde, Kırmızı ve beyaz renklerde, dolu ve boş olmak üzere yaklaşık 1 milyon adet hap kapsülü, 1 adet büyük tartı, 3 adet yivsiz av tüfeği ve 2 adet havalı tüfek bulundu.

DESTEK EKİPLER VE OLAY YERİ İNCELEME DEVREYE GİRDİ

Arazinin 27 dönüm büyüklüğünde olması ve çok sayıda eklentide suça konu delillerin bulunması üzerine bölgeye ek jandarma ve Olay Yeri İnceleme Timi sevk edildi. Ekipler çiftlik genelinde ve tüm eklentilerde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, DİĞERİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında çiftlikte yaşadığı belirlenen Besim Bıçakçı gözaltına alınırken, kaçan şüpheli Cenk Bıçakçı'yı yakalama çalışmaları devam ediyor. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen hammaddelerin ve uyuşturucu imalatı yapılan düzeneğin niteliğini ve olayla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek amacıyla adli soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

F SERİSİ DOLAR VE UYUŞTURUCU YAPILIŞINI ANLATAN DERGİ BULUNDU

Çiftlikte yapılan aramalarda F serisi 1 dolar ve uyuşturucu madde imalatına ilişkin içeriklerin yer aldığı dergi bile çıktı.