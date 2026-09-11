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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Dijital bağımlılığa erken müdahale

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MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Dijital bağımlılığa erken müdahale
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Türkiye, bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor.

OKULLARDA RİSK HARİTASI
Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyümeden çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında binlerce okuldan elde edilen verilerden teknoloji bağımlılığı risk haritaları oluşturuldu. 2025- 2026 eğitim öğretim yılında da 147 bin 231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi. Öğretmen ve ailelere yönelik psikoeğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletildi.

BAĞIMLILIKTAN ÖNCE MÜDAHALE
Bilinçli, güvenli ve etkin bilişim teknolojisi kullanımı konusunda düzenlenen eğitim, seminer, yürüyüş faaliyetlerine 12 milyon öğrenci, 759 bin öğretmen katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DİJİTAL

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Dijital bağımlılığa erken müdahale
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