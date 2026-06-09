Dijital büyüme hamleleriyle müze ve ören yerlerinde rekor büyüme! Türkiye müzecilikte Avrupa’nın önüne geçti...

MÜZEKART SATIŞLARINDA YÜZDE 533 ARTIŞ

Türkiye'de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Müze Kart uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

2017 yılında 1 milyon 82 bin 139 adet olan Müze Kart satışı, dijitalleşme çalışmaları, çevrimiçi edinim kolaylığı ve kapsamın genişletilmesi sayesinde 2025 yılında 6 milyon 744 bin 945'e ulaştı. Bu artış, Müze Kart satışlarında yüzde 533'lük yükselişe karşılık geliyor.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKAN BÜYÜME

Türkiye'nin müze ziyaretçi sayısında kaydettiği yüzde 12,3'lük artış, Avrupa'nın önde gelen kültür destinasyonlarının performansını geride bıraktı.

Aynı dönemde Almanya'da ziyaretçi sayısı yüzde 1,3, İspanya'da yüzde 4,7, İtalya'da yüzde 5,3 ve Yunanistan'da yüzde 7,8 artarken, İngiltere'de ise yüzde 2,7 oranında düşüş yaşandı. Fransa'da görülen yüzde 36,6'lık artışın ise büyük ölçüde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın etkisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Türkiye ise herhangi bir mega spor organizasyonunun etkisi olmadan, dijital dönüşüm yatırımları, arkeolojik çalışmalardaki liderliği ve kültürel görünürlüğünü artıran politikaları sayesinde sürdürülebilir bir büyüme performansı sergiledi. Toplam ziyaretçi sayısında İtalya ve İngiltere'yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarı elde etti.