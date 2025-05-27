Dijital çetelere şafak operasyonu: 171 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerce, 16 il merkezli 46 ilde yürütülen operasyonda dijital suç ağlarına darbe vuruldu. Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları hedef alan çeteye yönelik 5 gündür sürdürülen eş zamanlı baskınlarda 171 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

SANAL TUZAKLARLA VURGUN

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve sahte (oltalama) internet siteleri üzerinden "yüksek kazanç, düşük faizli kredi", "avantajlı ürün satışı" gibi aldatıcı vaatlerle binlerce vatandaşı ağına düşürdüğü tespit edildi.

Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlayarak para transferini organize ettikleri, bu platformlarda canlı destek personeli görevlendirdikleri, bazı dolandırıcıların ise elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının sistemlerine yetkisiz erişimle sahte belgeler ürettikleri ortaya çıktı.

ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ VE SİSTEMİ BOZMA SUÇLARI İŞLENDİ

Operasyonlarda yalnızca maddi dolandırıcılık değil; çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemine girme, sistemi bozma, engelleme, verileri yok etme gibi siber suçların da yer aldığı bildirildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak hesaplardan haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, sistemlere sızarak sahte belge üretip bu belgeleri resmi işlemlerde kullandıkları da tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA: "SİBER VATAN'DA DA NÖBETTEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında 16 milyar 603 milyon Türk lirası mal varlığına el konulduğunu belirterek şu mesajı verdi: "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da peşindeyiz. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevinin başında."

EMNİYETTEN UYARI: "DİJİTAL TUZAKLARA DÜŞMEYİN"

Emniyet yetkilileri, vatandaşları dijital ortamda karşılaştıkları "kolay kazanç", "hemen kredi" gibi tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Oltalama yöntemlerinin her geçen gün daha profesyonel hale geldiğini vurgulayan uzmanlar, şüpheli içeriklerin ihbar edilmesini istedi.