Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojiyle adaletin hizmetinde

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekâya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, teknolojiyi adalet sisteminin hizmetine sunarak hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırıyor. Yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilen projeler sayesinde zaman ve mekân sınırları ortadan kaldırılırken, ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİYLE TARİHİ DÖNÜŞÜM

UYAP sisteminin hayata geçirildiği 2007 yılından bugüne kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirildi. Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP'ta; Vatandaş portal: 24.6 milyon, Avukat portal: 209 bin, Uzlaştırmacı portal: 19 bin, Bilirkişi portal: 83 bin, Arabulucu portal: 48 bin, e-Satış portal: 3 milyon kullanıcıya ulaştı.

SEGBİS VE E-DURUŞMA İLE SÜREÇLER HIZLANDI

Adalet Bakanlığı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu ve hükümlülerin duruşma salonlarına getirilme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. 2013'ten bu yana kurulan 4 bin 807 cihaz sayesinde 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Hukuk mahkemelerinde tarafların ve avukatların çevrimiçi katıldığı e-Duruşma sistemiyle de 15 Eylül 2020'den bugüne 3 milyon 705 bin 97 duruşma yapıldı.

E-TEBLİGAT İLE KAĞIT TÜKETİMİ AZALDI

E-Tebligat sistemi, haftalar süren tebligat işlemlerini saniyeler içinde tamamlamayı sağladı. 2015'ten bugüne 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat gönderildi. Böylece 11 bin 137 ton kâğıt tasarrufu sağlandı. 189 bin 324 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 24 milyar 358 milyon 333 bin TL tasarruf edildi.