Dijital ekrana değil kitaba dokunuyorlar

Konya il Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nde, çocukların kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla 'Okuma Saati' projesi hayata geçirildi. Proje sayesinde çocuklar dijital bağımlılıktan biraz olsun uzaklaşarak, kitap okuma alışkanlığı kazanacak. Veliler de kütüphaneye gelerek çocuklarına eşlik edebiliyor. Aile ve Çocuk Danışmanı Dilek Kaya ve Çocuk Bölüm Sorumlusu Sibel Uysal'ın koordinatörlüğünde Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nde 'Okuma Saati' projesi hayata geçirildi. Projeyle dijital bağımlılıktan uzaklaşacak olan çocuklar, kitap sevgisini keşfetmek için her gün kütüphaneye davet ediliyor.