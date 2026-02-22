Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Dijital Köleliğe Geçit Yok" programında yaptığı sunumda "Evlatlarımızı karanlık dehlizlere kurban etmeyip Türk aile yapısını muhafaza edeceğiz" diyerek dijital bağımlılığı toplumsal tehdit olarak tanımladı. Teknolojiyi reddetmediklerinin altını çizen Yurdakul, asıl hedeflerinin kontrolsüz kullanım olduğunu söyledi. 2024'te 142 bilim insanının katılımıyla düzenledikleri Aile Kurumu Çalıştayı çıktılarının Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara sunulduğunu söyledi. Yurdakul, dijital okuryazarlık ve güvenlik derslerinin müfredata eklenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.