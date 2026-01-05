Dijital kumar evlilikleri çökertiyor

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan saha verilerinin alarm verdiğini söyledi. Türkiye genelinde 11-12 ilde yürütülen doğurganlık ve nüfus araştırmalarında eşler arası güven sorununun öne çıktığını vurgulayan Armağan, "Araştırmacılarımız sahadan döndüğünde, doğurganlığın düşüşündeki temel nedenlerden birinin eşler arası güvensizlik olduğunu gördük. Bu güvensizliğin en önemli sebeplerinden biri dijital kumar ve bahis bağımlılığı" dedi.

SORUN BİREYSEL DEĞİL

1 yıl süren saha çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Programda konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, dijital kumarın klasik kumar anlayışından çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Mandal, "Dijitalleşmeyle birlikte kumar, ekonomik ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir probleme dönüştü. Geleneksel çözüm yöntemleri yetersiz kalabilir. Ortak akıl ve kurumlar arası işbirliği şart" dedi.

KUMAR KUMARDIR

Dijital çocuk oyunları ve uygulamalarında mikro kumar unsurlarının giderek arttığına dikkat çeken İpek Coşkun Armağan, "Kumar kumardır, şans oyunu gibi isimlerle masumlaştırılamaz. Ancak bu mesele bireysel iradenin çok ötesinde. Çok büyük bir endüstri ve ciddi bir ekonomik yapı söz konusu. Bu nedenle çok katmanlı, ortak bir seferberlik hareketine ihtiyacımız var" diye konuştu.

YATIRIM ADI ALTINDA BAĞIMLILIK

Araştırmacı yazar Nursen Tekgöz de dijital kumarın fark edilmeden bağımlılığa dönüştüğünü söyledi. Tekgöz, "Birçok kişi oynadığı şeyin kumar olduğunun farkında değil. Kaldıraçlı işlemler yatırım gibi sunulabiliyor. Bu durum bağımlılığı hızlandırıyor ve kişilerin tedaviye çok geç ulaşmasına neden oluyor" dedi.

TOPLUMSAL BİR KRİZ

Uzmanlar, dijital kumarın yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, aileyi, toplumsal güveni ve ekonomik dengeleri sarsan yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Raporda, farkındalık çalışmalarının artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici politikaların hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.