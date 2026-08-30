Dijital ortama özel ekiple sıkı takip

Dünya ABD'deki sosyal medya davasını konuşurken benzer konularda şikayetlerin geldiği Türkiye 1 Kasım'da başlayacak 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasına hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ailelerden gelen şikayetleri değerlendirerek inceleyen özel bir çalışma grubu kurdu. Zararlı içeriklerin tespit edilmesi ve ebeveynlerden gelen şikayetlerin birer birer incelenmesi için Bakanlık bünyesinde kurulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu", Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları ve Politikaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışıyor. Grup kapsamında çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikler takip edilirken, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek riskler tespit ediliyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, çocukların ihmal veya istismara maruz kaldığı ya da kalma ihtimali bulunan içeriklere yönelik hem kurum içerisinde hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde müdahale süreçleri gerçekleştiriliyor.

3 BİN 224 İÇERİK İNCELENDİ

Bakanlık verilerine göre; akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuk ihmali ve şiddet gibi başlıklar kapsamında bugüne kadar toplam 3 bin 224 içeriğe ilişkin çalışma yürütüldü. Bakanlık böylece yalnızca sosyal medya kullanımına ilişkin yaş sınırları üzerinden değil çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği içeriklerin izlenmesi ve risk oluşturduğu değerlendirilen paylaşımlara müdahale edilmesi üzerinden de çalışma yürütüyor.

SANAL KUMAR VE BAHİS DENETİMİ

ÇOCUKLARIN dijital ortamlarda karşılaşabileceği risk alanlarından biri de sanal ortamda kumar ve yasa dışı bahis faaliyetleri olarak belirleniyor. Kumar ve yasa dışı bahis oynatan internet siteleri ile bu faaliyetlere yönelik reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerine, ilgili mevzuat kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirilebiliyor. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu da tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden haksız rekabete yol açan reklamlar ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör