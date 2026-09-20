Dijital platformlar eşcinselliği normalleştiriyor

LGBT derneklerine ve sosyal medyadaki LGBT propagandasına yönelik operasyon sonrası gözler dijital mecralara yöneldi. SABAH konuya mercek tutarak akademisyenlerle konuştu. Akademisyenler, LGBT sapkınlığına yönelik gerçekleştirilen 'Ailem Güvende' adlı operasyonun aileyi korumak için atılmış bir adım olduğunu vurgulayarak, LGBT sapkınlığının en kritik ayağının dijital platformlar olduğunu belirtti. Devletin toplumu bozan etkenleri ortadan kaldırmakla yükümlü olduğunun atlını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Dağ, "Devlet vatandaşın güvenliğini sağlamalıdır. LGBT sadece bireysel bir yaklaşım değil, kapitalizmle doğrudan ilişkili bir hareket. Sermayeyi besleyici bir yönü var. LGBT üzerinden aile düzeni tasfiye ediliyor. Ailesizlik tüketiciliği artıran, şehvani arzuları müsait kılıcı bir zemin. Son zamanlarda LGBT hesaplarının paylaşımlarında karşıtlarına 'aileci' demeleri de bunun göstergesi" dedi.

ZİHİNLER YIKANIYOR

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Tunay Kamer ise, "LGBT propagandası, çocukları ailelerinden kopararak aileyi doğrudan hedef alıyor. Ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritesi, bilinçli ve sistematik bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Ebeveynlerin çocuklarını koruma yetkisi ellerinden alınıyor" ifadelerini kullandı. Özellikle dijital platformların bu düzene destek verdiğini anlatan Kamer, "Bugün asıl sorun, küresel dijital platformların sorumluluktan kaçınması.

Sosyal medya devleri, kullanıcı etkileşimini ve reklam gelirlerini artırmak adına en uç içerikleri yaş filtresiz bir şekilde öne çıkarıyor. Risk yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Netflix olmak üzere birçok platform eşcinselliği normalleştirici bir zemin sunuyor. LGBT temalı içerikler 'çocuk dostu' veya 'aileye uygun' etiketleriyle sunuluyor. Benzer bir durum reklam dünyasında da var. Bazı küresel markalar, pek çok mecrada LGBT temalarını öne çıkarıyor. Bu kampanyalarda aynı cinsiyetten çiftler aile modeli olarak sunuluyor. Etkili propagandalarla yaygınlaştırılmak isteniyor. Toplumun genel yaşam biçimi haline getirilmek isteniyor. Aileler, çocuklarını LGBT propagandasına kurban etmemeli" dedi.

ALGORİTMA TEHLİKESİ

HUKUKI sorumluluk noktasına da değinen Prof. Dr. Tunay Kamer "Kalıcı bir koruma sağlamak için dijital platformlar, çocuk profillerine sundukları algoritmadan hukuki ve mali olarak sorumlu tutulmalı, yaş derecelendirmeleri bağımsız denetim kurulları tarafından denetlenmeli. Asıl sorumluluk, platformların algoritmik tercihlerinde ve denetim mekanizmalarında aranmalı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör