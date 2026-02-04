Dijital risklere karşı çocuklara devlet kalkanı

Dijital dünyada pek çok risklerle karşı karşıya kalan çocukların çevrimiçi güvenliğinin sağlanması ve dijital becerilerinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik 2026-2030 Eylem Planı'nı içeren genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada çocukların, çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmalara dair atılacak adımlar yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak yıllık izleme raporunun, Cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacağı belirtildi.

SİSTEM ÜZERİNDEN İZLENECEK

Genelgede, şunlar kaydedildi: "Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek ilkesini esas alan mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktaracaklardır."