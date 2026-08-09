Haberler Yaşam Haberleri Dijital zorbalara siber operasyon
Giriş Tarihi: 9.08.2026

Dijital zorbalara siber operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Dijital zorbalara siber operasyon
  • ABONE OL
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Telegram ve benzeri dijital platformlar üzerinden çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yapan siber zorbalara yönelik 8 ilde eşzamanlı düzenlenen önemli bir operasyona imza attı. "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen şüphelilerin, Van'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Mersin'de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile Kocaeli'nde akran cinayetine kurban giden 15 yaşındaki Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#DİYARBAKIR #ROJİN KABAİŞ #TELEGRAM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital zorbalara siber operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA