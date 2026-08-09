Dijital zorbalara siber operasyon

Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Telegram
ve benzeri dijital platformlar üzerinden çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yapan siber zorbalara yönelik 8 ilde eşzamanlı düzenlenen önemli bir operasyona imza attı. "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen şüphelilerin, Van'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş
, Mersin'de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile Kocaeli'nde akran cinayetine kurban giden 15 yaşındaki Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.