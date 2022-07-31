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Giriş Tarihi: 1.8.2022

Dijitale bağlı yaşam boyumuzu kısalttı

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Dijitale bağlı yaşam boyumuzu kısalttı
SON yıllarda artan teknoloji bağımlılıkları ile beraber uzun saatler hareketsiz kalmak veya bir teknoloji aletine uzun süre bakıyor olmak gövdemizin öne doğru bükülmesine neden oluyor ve bu yüzden günümüzde kamburluk çok sık görülüyor. Öyle ki her yaşta duruş bozukluğu yaşanıyor ve kimse gerçek boyunu bilmiyor. Çalıştırılmayan kas grupları ile kişiler ortalama 2 ile 4 santim arasında daha kısa duruyor. Uzmanlar yapılacak bazı egzersizler ile sorunların ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekiyor. Duruş bozukluğunu gidermek için yapılacakları Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı SABAH'a anlattı.

ZAYIF KAS GRUPLARINA DİKKAT
Bir kişi boyunun 1.80 cm (santim) olduğunu düşünebilir ancak gerçek boyu kaç cm tam olarak bilmiyor. Boyumuzu geri kazanmak için etkili yöntemler var, birçok kişinin aklına ilk gelen korse oluyor ancak doktor tavsiyesi dışında kullanılmasını asla önermiyoruz. Egzersiz yapmak özellikle yer çekimine karşı koyan kas gruplarınızın güçlenmesini sağlar ve içeriden siz fark etmeseniz de kaslarınız bir korse gibi vücudunuzu destekler ve sizin daha dik durmanızı sağlamış olur.
Kambur duruşa karşı stratejimiz şu şekilde olmalıdır: Öncelikle esneme, rahatlama egzersizleri ile ön gövdeyi açıp rahatlatıyoruz ve ikici aşamada ise güçlenme egzersizlerine geçiyoruz. Böylece yer çekimine karşı koyan dik duruş kaslarını canlandırmış oluyoruz. Gün içinde minimum 5 dakika güç pozlarını uygulayabilir ve derin diyafram nefesleri ile karın bölgesinin hareketleneceği şekilde göndererek yine dik duruşa yardımcı olabilirsiniz. Bu özellikle öne doğru kapanan kaburga kemiklerinin yine yukarıya ve yana açılarak gövdenin rahatlaması anlamına gelir.

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Dijitale bağlı yaşam boyumuzu kısalttı
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