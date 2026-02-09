‘Dikilemez’ denilen uzuvlar için 10 saatlik ameliyat

Antalya'da, 1 Şubat günü 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında bacağı kopan Sedef Sarı (33) ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit'e (21), sevk edildikleri hastanede uzuvlarının yerlerine dikilemeyeceği söylendi. Sedef Sarı'nın daha önce trafik kazasında kolundaki damar ve sinirleri kopan akrabası Vedat Sarı (41) ise kendisini ameliyat eden Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı arayarak destek istedi.

Sedef Sarı'nın bacağını dikmek için Prof. Dr. Ömer Özkan, Yavuz Selim Yiğit'in kolunu dikmek için Prof. Dr. Özlenen Özkan ekipleriyle birlikte kopan damar, sinir, kas ve kemik dokularının onarılacağı ameliyata girdi. Eş zamanlı ve yan yana ameliyathanelerde yaklaşık 10 saat süren ameliyatlar sonucunda Sarı'nın kopan bacağı, Yiğit'in ise kolu yerine dikildi. Yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından servise alınan Sarı ve Yiğit'i Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ziyaret etti. İki yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.